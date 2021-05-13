Koronavirüs salgını sonrası büyük tehlike! Tüm dünyada değişimlere neden olacak

Tüm dünyayı esir alan koronavirüs salgını gündelik yaşamımızda büyük değişimlere neden olurken Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu dünyayı bekleyen kuraklık tehlikesi hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Alaeddinoğlu kuraklığın tüm dünyanın gündeminde olduğunu belirterek, "Küresel iklim değişikliği ve kuraklık sorunu aslında aynen pandemide olduğu gibi hayatımıza yeni normaller getirecek. Yani içme ve kullanma suyunun kullanımı, yağış ile ilgili hayatımızda çok şeyin değişeceğini düşünüyorum" dedi.