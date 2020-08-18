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Koronavirüs nedeniyle karantina altında olanlar nasıl denetleniyor? A Haber ekibi polis eşiğindeki denetimleri görüntüledi
Kovid-19 testi pozitif çıkanların yakınları ve temaslılar 14 gün boyunca evlerinde tedbir amaçlı karantina altında tutuluyor. Onların karantinaya uyup uymadıkları ise sık sık kontrol ediliyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş karantina altında olması gerek ailelerin kurallara uyup uymadıklarının polis eşliğinde denetlendiği kontrollerden birisine katıldı ve izlenimlerini aktardı.