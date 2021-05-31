Koronavirüs nedeniyle can kaybı artıyor! Dünya genelindeki liste güncellendi! Türkiye'de son durum

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 170 milyonu geçerken toplam can kaybı 3 milyon 500 bini aştı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 344 artarak 594 bin 306'ya ulaştı. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye dünya genelinde kaçıncı sırada? İşte ülke ülke can kayıpları...