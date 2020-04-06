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06.04.2020

Koronavirüs Karayipler'de hızla yayılıyor! Ölü sayısı 82'ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp dünyaya yayılan koronavirüs Karayipler'de de hızla yayılıyor. Dominik Cumhuriyeti'ne de sıçrayan koronavirüs nedeniyle 82 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı ise 2 bine yaklaştı. A Haber'e konuk olan Biyoloji Öğretmeni Cemaleddin El Haydar, Dominik Cumhuriyeti'ndeki tedbirleri anlattı. İşte haberin detayları...

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