Koronavirüs ile en ön safta yer alıyorlar! Bugün onların günü "12 Mayıs Hemşireler Günü"

Kovid-19 ile mücadelede görev alan hemşireler, her zamankinden daha zorlu şartlarda çalışıyor. Ailelerinden uzakta görev yapan sağlık çalışanları, canları pahasına hayat kurtarıyor.

Salgınla mücadelede en öndeler.

İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde görevli 300 hemşire, kimi zaman yetişkinleri kimi zaman da bir bebeği sağlığına kavuşturmak için büyük mücadele veriyor.

Her yıl 12 Mayıs'ta hemşireler gününü kutlayan sağlık çalışanları, salgın nedeniyle her zamankinden daha fazla mesai harcıyor.



