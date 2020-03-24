Koronavirüs (Coronavirus) iki komşuyu ayırdı! Artvin'den örnek görüntüler |Video

Dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs Türkiye'de de sıçradı. Cumhurbaşkanlığı tarafından virüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlemler alındı. 65 yaş üzerine ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu kısıtlama sonrası sosyal medyada birçok görüntü yayınlandı. Onlardan en çok dikkat çekeni ise Artvin'den gelen bir video oldu. İki kapı komşusu bakın virüse karşı nasıl tedbir aldı. İşte o renkli görüntüler...