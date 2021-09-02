Koronavirüs Bilim Kurulu’nun gündemi eğitim | Yeni tavsiye kararları alınacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu eğitim gündemiyle toplanacak. Peki kuruldan hangi kararlar çıkabilir? Okullarla ilgili nasıl kararlar alınır? Yeni eğitim öğretim yılında okullarda hangi tedbirler alınacak? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Balık, "Öncelikle durum tespiti yapılacaktır. Çok tedirgin edici bir tablo var 2-3 gündür. Vaka sayılarımız çakılı kaldı azalmak yerine artma eğilimi gösteriyor maalesef. 6 Eylül’den itibaren okulların başlamasıyla birlikte bu risk çok daha fazla olacaktır bunun önüne geçmek için Bilim Kurulu’nda neler yapılabileceği tartışılacaktır.” şeklinde konuştu.

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