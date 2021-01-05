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Koronavirüs aşısında en merak edilenler

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Giriş: 05.01.2021 11:44
Güncelleme:05.01.2021 14:31
Koronavirüs aşısında merak edilen sorular neler? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Kultufan Turan en çok merak edilenleri yanıtladı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Kultufan Turan, Hürriyet gazetesinde vatandaşlardan gelen soruları yanıtları.



İKİNCİ DOZ NEDEN 28 GÜN SONRA UYGULANIYOR?

"Çalışmalarda görüldü ki 0-14 gün arasında antikor oluşma oranı yüzde 92 iken, 0-28 günde yüzde 97'ye yükseliyor. Yani daha çok antikor oluşuyor. Bu da daha güçlü bağışıklık anlamına geliyor. Bilim Kurulu da karar verirken bu çalışmaları göz önünde bulundurdu. Aşılama kişilerin, virüs bulaşsa dahi, hastalığı hafif şiddette geçirmelerini sağlıyor. Ancak başkalarına bulaştırma olasılığı bulunuyor. O nedenle aşılansak bile önlemlere devam edeceğiz. Ancak bu şekilde pandemiye karşı başarı kazanabiliriz."

KOLDAN OLMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

"Covid-19 aşısının koldan olma zorunluluğu yok ancak en kolay uygulanacak yer kol. Yani istenirse vücudun başka yerinden de yapılması tabii ki mümkün."

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AŞIDA İNSANA ZARAR VERECEK BİLEŞENLER VAR MI?

"Hayır, sadece adjuvan gibi aşı etkinliğini artırmak için eklenen maddeler var. Bu maddeler çocukluk çağında olduğumuz aşılarda da mevcut. Yani bugüne kadar kullanılan aşılarda bu yöntem uygulandı. Yapılan aşılarda da şimdiye kadar hiçbir sorun olmadı."

ÇOCUKLAR COVID-19 AŞISI OLMALI MI?

"Dünyada yapılmış çalışmalar 18-59 yaş gruplarından geldiği için, erken dönemde çocuklara aşı yapılmasına karar vermek zor. Önce bu konudaki çalışma sonuçlarını görmek lazım."

RAHATLAMA HANGİ AYDA BAŞLAR?

"Hastalıkta ve vaka sayılarında kısıtlamaların getirdiği bir sayısal azalma yaşıyoruz. Aşılama ile birlikte bu daha iyi olacak. Gerekli korunma sağlanana kadar kısıtlamalara önem verilebilirse, baharda rahat bir nefes alabileceğimizi düşünüyorum."

AŞILARIN KONULDUĞU ANA DEPO YETERLİ KAPASİTEYE SAHİP Mİ?

"Ana depomuzda fiziki sıkıntımız yok. Aşı tanklarının içinde bile ısıyı takip eden monitörler var. Depoda -70 olan aşıları dahi saklayacak bölümler bulunuyor. Yani alt yapımız sağlam."

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