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04.04.2020

Koronavirüs anne karnındaki bebeğe geçer mi? Hamileler kendilerini virüsten nasıl korumalı?

Koronavirüs anne karnındaki bebeğe geçer mi? Hamileler kendilerini virüsten nasıl korumalı? Koronavirüs vaka sayıları Türkiye'de 20 bini geçerken dünya genelinde ise 1 milyonu aştı... Peki virüs ile mücadelede nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle hamile olanlar ne yapmalı? Virüs anne karnındaki bebeğe geçer mi? A Haber canlı yayınına konuk olan Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ayşegül Kılıç anne adaylarının bu süreçte nelere dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulundu.

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