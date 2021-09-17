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Koronalı genç kadından ilginç 'ceza' tepkisi

İHA
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Giriş: 17.09.2021 10:29
Kırıkkale Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde gece yarısı devriyesi sırasında cedde de dolaşan bir grup vatandaşın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı. Ekipler, sorgulamada Tuğçe P'nin (21) izleminin devam ettiğini belirledi. Polis, durumun İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Denetim ekiplerince yapılan HES kodu kontrolünde Tuğçe P'nin Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit etti. Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uygulanan Tuğçe P, "Mükemmel, çok güzel. İsterseniz 10 bin lira yazın" diyerek tepki gösterdi. Ekipler, buradaki işlemlerin arından 21 yaşındaki Tuğçe P'yi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir yurda yerleştirildi. Yanında bulunan 4 arkadaşı da temaslı yazılarak 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.
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