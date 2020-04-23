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'Korona'dan kaçarken kansere yakalanmayın! Uzman isim canlı yayında uyardı |Video

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23.04.2020
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerin normal  poliklinik rahatsızlıklarına başvurularında düşüş gözlemlendi. Kanser hastalığında erken tanının önemine dikkati çeken İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç.Dr. Özlem Sönmez, bu süreçte kanser tedavisi gören hastalarımızın tedavilerine devam etmeleri gerektiğinin önemine dikkati çekti. Korona'dan kaçarken kansere yakalanılmaması gerektiği, erken tanının hayati önem taşıdığını hastanelerde bütün önlemlerin alındığını tereddüt etmeden başvuru yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

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