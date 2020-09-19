19 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Korona virüs testi pozitif çıkana baba ve bebeğinin duygulandıran videosu

Korona virüs testi pozitif çıkana baba ve bebeğinin duygulandıran videosu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2020 15:10
Güncelleme:19.09.2020 15:18
Korona virüs testi pozitif çıkan babasına ulaşmak için kapı önüne gelen küçük kızın babasına seslenmesi duygusal anlar yaşattı.Korona virüs belirtilerini hisseden Sertan Şahin, hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Şahin, bütün yakınlarına haber vererek kendini evde karantinaya aldı. 3 gündür karantina altında olan Şahin, eşi ve minik kızından uzak duruyor. Uzun zamandır babasını görmeyen minik kız ise kapı önüne gelerek 'baba' diye seslendi. Sosyal medyada yayınlanan ve hızla yayılan bu video izleyenleri duygulandırdı. İşte o anlar...
Babaya yürek yakan bakış
Babaya yürek yakan bakış
Köyü kurtaramadılar ama bayrağı bırakmadılar
Köyü kurtaramadılar ama bayrağı bırakmadılar
Vatan size minnettar! Tek üzüntüsünü anlattı
Vatan size minnettar! Tek üzüntüsünü anlattı
Felaket! Çığlıklar göğü deldi
Felaket! Çığlıklar göğü deldi
Uçurumun kıyısında ibadet!
Uçurumun kıyısında ibadet!
Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor
Duygu Delen olayında dikkat çeken detay!
Duygu Delen olayında dikkat çeken detay!
İki kez Covid-19'a yakalanan doktor A Haber'e konuştu
İki kez Covid-19'a yakalanan doktor A Haber'e konuştu
Uzmanlar İzmir için uyardı
Uzmanlar İzmir için uyardı
Meyve suyundaki hileye dikkat!
Meyve suyundaki hileye dikkat!
Barutla tehlikeli oyun! Gözünden oldu
Barutla tehlikeli oyun! Gözünden oldu
Turistlerden antik havuza yoğun ilgi
Turistlerden antik havuza yoğun ilgi
Daha Fazla Video Göster