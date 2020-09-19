Korona virüs testi pozitif çıkana baba ve bebeğinin duygulandıran videosu

Korona virüs testi pozitif çıkan babasına ulaşmak için kapı önüne gelen küçük kızın babasına seslenmesi duygusal anlar yaşattı.Korona virüs belirtilerini hisseden Sertan Şahin, hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Şahin, bütün yakınlarına haber vererek kendini evde karantinaya aldı. 3 gündür karantina altında olan Şahin, eşi ve minik kızından uzak duruyor. Uzun zamandır babasını görmeyen minik kız ise kapı önüne gelerek 'baba' diye seslendi. Sosyal medyada yayınlanan ve hızla yayılan bu video izleyenleri duygulandırdı. İşte o anlar...