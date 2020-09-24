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Korona sürecinde yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı "Şakası yok" diyerek A Haber'de vatandaşları uyardı

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Giriş: 24.09.2020 15:44
Güncelleme:24.09.2020 15:46
Kovid -19 virüsü tüm dünyada yüz binlerce can aldı ve almaya devam ediyor. Türkiye'de ise koronavirüs tedbirleri artarak devam ediyor. Hiç şüphesiz bu virüs dünyanın yeni tanıştığı acı bir tecrübe olurken salgına yakalanmış ve atlatmışlar için de ayrı bir tecrübeyi barındırıyor. Özel hastanede müdür olan Mustafa Urlu da koronavirüse yakalanıp atlatanlar arasında... Urlu yaşadığı zor günleri A Haber'e anlattı. Teşhis konulduğunda inanamadığını ifade eden Urlu tanı konulduktan sonra eşine "Kendinize iyi bakın cenazemi ortada bırakmayın" dediğini gözyaşları içinde anlattı.

Kovid -19 virüsü tüm dünyada yüz binlerce can aldı ve almaya devam ediyor. Türkiye'de ise koronavirüs tedbirleri artarak devam ediyor. Hiç şüphesiz bu virüs dünyanın yeni tanıştığı acı bir tecrübe olurken salgına yakalanmış ve atlatmışlar için de ayrı bir tecrübeyi barındırıyor. Özel hastanede müdür olan Mustafa Urlu da koronavirüse yakalanıp atlatanlar arasında... Urlu yaşadığı zor günleri A Haber'e anlattı. Teşhis konulduğunda inanamadığını ifade eden Urlu tanı konulduktan sonra eşine "Kendinize iyi bakın cenazemi ortada bırakmayın" dediğini gözyaşları içinde anlattı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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