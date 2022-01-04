04 Ocak 2022, Salı
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Korona grip arası fark nedir? Korona ve grip belirtileri farklı mıdır?
Koronavirüs vakaları bir yana, şu sıralar grip olan kişiler de kendilerini Covid-19 hastası sanıyor. Peki, Covid-19 ve grip arasındaki farklar neler? Şimdi gelin bu sorunun cevabını işin uzmanına sorduk.