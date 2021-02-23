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Korkutan İstanbul depremi raporu: 200 bin bina 3 milyon insan etkilenecek

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Giriş: 23.02.2021 10:03
Güncelleme:23.02.2021 10:25
Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'na İstanbul'la ilgili çarpıcı bir rapor sunuldu. İşte o rapora göre 7,5 büyüklüğündeki olası bir depremde yaklaşık 200 bin binanın hasar alması bekleniyor. Peki İstanbul depreme ne kadar hazır? Yapılan çalışmalar neler? İşte bu soruların yanıtları...

Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'na İstanbul'la ilgili çarpıcı bir rapor sunuldu. İşte o rapora göre 7,5 büyüklüğündeki olası bir depremde yaklaşık 200 bin binanın hasar alması bekleniyor. Peki İstanbul depreme ne kadar hazır? Yapılan çalışmalar neler? İşte bu soruların yanıtları...

Son dakika: İzmir’deki depremler ne anlama geliyor? Ege’deki art arda depremler neyi işaret ediyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haberde yanıtladı SON DAKİKA: İZMİR'DEKİ DEPREMLER NE ANLAMA GELİYOR? EGE'DEKİ ART ARDA DEPREMLER NEYİ İŞARET EDİYOR? PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY A HABER'DE YANITLADI
Deprem riskli bölgeler neresi? Hangi iller? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy Elazığ depreminin ardından A Haberde açıkladı DEPREM RİSKLİ BÖLGELER NERESİ? HANGİ İLLER? DEPREM UZMANI PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY ELAZIĞ DEPREMİNİN ARDINDAN A HABER'DE AÇIKLADI

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