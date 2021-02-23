Korkutan İstanbul depremi raporu: 200 bin bina 3 milyon insan etkilenecek

Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'na İstanbul'la ilgili çarpıcı bir rapor sunuldu. İşte o rapora göre 7,5 büyüklüğündeki olası bir depremde yaklaşık 200 bin binanın hasar alması bekleniyor. Peki İstanbul depreme ne kadar hazır? Yapılan çalışmalar neler? İşte bu soruların yanıtları...

Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'na İstanbul'la ilgili çarpıcı bir rapor sunuldu. İşte o rapora göre 7,5 büyüklüğündeki olası bir depremde yaklaşık 200 bin binanın hasar alması bekleniyor. Peki İstanbul depreme ne kadar hazır? Yapılan çalışmalar neler? İşte bu soruların yanıtları...