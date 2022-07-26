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Korkunç olay: “Hatay’da 5 yavru köpek yakılarak öldürüldü”

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.07.2022 09:58
Hatay’da korkunç olay... 5 yavru köpeğin zehirlendiği, başının taşla ezilip öldürüldüğü ve ardından da yakıldığı öne sürüldü. Köpek yavrularının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının üzerine soruşturma başlatıldı.
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