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Korkunç olay adım adım geldi! Küçük çocuk açık bırakılan çukura düştü |Video

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12.05.2020
Mersin'de korkunç olay adım adım geldi. Tarsus ilçesinde sokakta uçurtmasını uçuran küçük çocuk rögr kapağı açık bırakılan çukura düştü o anlar ise anbean kameraya böyle yansıdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde uçurtma uçuran bir çocuk, üstü açık bırakılan kanala düşerek yaralandı. Vatandaşlar yaklaşık 2 metre olan kanaldan çocuğu çıkardılar.

Alınan bilgiye göre, olay Akşemsettin Mahallesi, 160 Sokakta meydana geldi. A.Ç.Ç. (5) adlı çocuk evlerinin sokağında uçurtma uçurtmak istedi.

Uçurtması uçarken geri geri giden A.Ç.Ç., bir internet sağlayıcısı firmaya ait olduğu öğrenilen üstü açık kanala düştü. Küçük çocuğun bağırmasıyla çevredekiler hemen açık olan kanala koştular. Vatandaşlar yaklaşık 2 metre olan kanaldan çocuğu çıkardılar.

Düşme anının saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı olayda hafif yaralanan A.Ç.Ç. ailesine teslim edildi.

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