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Korkunç cinayet kamerada! "1 saat sonra evdeyim" derken öldürüldü

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Giriş: 24.08.2023 15:28
İstanbul Küçükçekmece'de motosikletli şahıslar tarafından iş yerine düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
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