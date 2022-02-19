Korkunç cinayet 3 yıl sonra aydınlatıldı! Vahşet organ ticareti için yapıldı

Bundan 3 yıl önce ortadan kaybolan Burhan Aykurt'un cansız bedeni uzun süre Fethiye'de ormanlık alanda bulunmuştu. Polis cinayetin şüphelisine uzun süren teknik ve fiziki takip sonucu ulaştı. Zanlı cinayeti organ ticareti için işlediğini sorgusunda itiraf etti.

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