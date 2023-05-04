04 Mayıs 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Korkunç anlar kamerada! İşçilerin çalıştığı binada tente böyle çöktü
Balıkesir'in en işlek noktalarından birisi olan Milli Kuvvetler Caddesi'nde meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı. Tabela değişimi için binanın üzerinde bulunan tenteye çıkan işçiler, tentenin çökmesi ile birlikte birinci kattan beton zemine düştü. İşçiler, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı.