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Korkunç anlar kamerada! İşçilerin çalıştığı binada tente böyle çöktü

İHA
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Giriş: 04.05.2023 13:05
Balıkesir'in en işlek noktalarından birisi olan Milli Kuvvetler Caddesi'nde meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı. Tabela değişimi için binanın üzerinde bulunan tenteye çıkan işçiler, tentenin çökmesi ile birlikte birinci kattan beton zemine düştü. İşçiler, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı.
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