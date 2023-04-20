20 Nisan 2023, Perşembe
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Korkudan odaya giremez oldu! Film izlerken başına öyle bir şey geldi ki...
Bu kadarı de “pes” dedirten olay, önceki gün Bursa’da meydana geldi. 26 yaşındaki Yasemin Pelit, yatak odasında telefonundan film izlerken kulaklığını taktığı esnada öyle bir şey yaşadı ki, olaydan sonra odasına girerken titrediğini söyledi. İşte akılalmaz olayın detayları...