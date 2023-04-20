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Korkudan odaya giremez oldu! Film izlerken başına öyle bir şey geldi ki...

DHA
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Giriş: 20.04.2023 16:02
Bu kadarı de “pes” dedirten olay, önceki gün Bursa’da meydana geldi. 26 yaşındaki Yasemin Pelit, yatak odasında telefonundan film izlerken kulaklığını taktığı esnada öyle bir şey yaşadı ki, olaydan sonra odasına girerken titrediğini söyledi. İşte akılalmaz olayın detayları...
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