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Korku evinde

Korku evinde "korkudan bayıldı"! Baygınlık geçiren Kaplan: "Korkudan bayılsam da tekrardan korku evine gitmek istiyorum"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 19:57
Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan Göktuğ Kaplan ve ablası arkadaş grubuyla birlikte eğlenceli zaman geçirmek için korku evine gitti. Eğlenmek ve korkmak için para ödeyen Kaplan, karanlığa gömülen korku evinde zor anlar yaşadı. Kendisini korkutan iş yeri personelleri tarafından kaçırılmak istendiği an Kaplan, korkusundan bayıldı. Anbean güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kaplan'ın zor anlar yaşadığı görüldü. Kaplan'ın korkusundan bayıldığı anlar sosyal medyada paylaşılırken görüntüler binlerce kez izlendi.
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