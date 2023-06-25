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Korku dolu anlar! Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisi alev alev yandı

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Giriş: 25.06.2023 01:53
Tekirdağ'da bulunan bir geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu. Çıkan yangın 3 saate kontrol altına alınırken, fabrikadan geriye külleri kaldı. Korku dolu anlar dron ile havadan görüntülendi.
Tekirdağ’da geri dönüşüm tesisi alev alev yandı!
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