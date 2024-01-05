Korku dolu anlar kamerada: Saniyelerle ölümden kurtuldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir öğrencinin saniyelerle ölüm tehlikesi atlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan 3, şoka giren 1 olmak üzere 4 kişi hastaneye sevk edildi.