06 Temmuz 2023, Perşembe
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Korhan hocanın eşi o detaya dikkat çekti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hocası ekonomist Korhan Berzeg 19 gündür bulunamadı. Köpeği Tina ile birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Korhan hocanın eşi Angela Berzeg, o detaya dikkat çekti: Kaybolduğu gün ormanda...