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Korhan hocanın eşi o detaya dikkat çekti

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Giriş: 06.07.2023 11:36
Güncelleme:06.07.2023 11:37
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hocası ekonomist Korhan Berzeg 19 gündür bulunamadı. Köpeği Tina ile birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Korhan hocanın eşi Angela Berzeg, o detaya dikkat çekti: Kaybolduğu gün ormanda...
Korhan hocanın eşi o detaya dikkat çekti
Korhan hocanın eşi o detaya dikkat çekti
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