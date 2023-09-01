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Korhan Berzeg'in eve dönen köpeği Tina arama çalışmalarına katılıyor

A Haber
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Giriş: 01.09.2023 09:46
77 gündür kayıp olan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına hız verildi. Arama çalışmalarına Berzeg'in eve dönen köpeği Tina da katılıyor. Son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

Vedat Sezer'in bölgeden aktardıkları:

"Balıkesir Gönen'de Armutlu Mahallesi yakınlarında arama çalışmaları hız kazandı. 74 gün sonra eve dönen Korhan Berzeg'in köpeği Tina'ın boynuna takılan özel çiple birlikte arazide arama çalışmaları sürüyor. Tina'nın gelmesiyle soruşturma farklı bir boyut kazandı. Arama çalışmalarının 77. gününde Tina boynuna takılan çiple sahibi Korhan Berzeg'i arıyor.

Tina geri geldiğinde boynunda bir tasma vardı ve bu tasma inceleme yapılmak üzere alındı. O tasmanın üzerinde parmak izlerine bakılacak. Korhan Berzeg 17 Haziran sabahı ortadan kaybolmuştu. Arama çalışmaları 30 mahallede 300 KM bir alanda yapıldı. 300 kişilik bire ekip farklı noktalarda arama çalışmaları yaptı.

Tina'nın geri gelmesiyle arama çalışmaları farklı bir boyut kazandı. Tina'nın bulunduğu zaman temiz ve bakımlı olması kafalarda soru işaretlerine yol açtı. Tina çiple arama çalışmalarına katılarak sahibini bulmaya çalışıyor."

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Tina boynunda çiple sahibini arıyor
Tina boynunda çiple sahibini arıyor
Tina sahibini arıyor
Tina sahibini arıyor
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