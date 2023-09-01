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Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 77. gününde! Tina sahibini arıyor

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Giriş: 01.09.2023 09:24
Balıkesir'de 17 Haziran gününden bu yana kayıp olan Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın geri dönüşü hem umutlandırdı hem de akıllara yeni soruları getirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla ekipler eşliğinde ormana giden Tina, arama çalışmalarına öncülük ediyor. Peki Tina, nasıl bu kadar bakımlı ve sağlıklı kalmıştı? Üzerinde durulan senaryolar değişti mi?
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Tina sahibini arıyor
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