Korhan Berzeg sırra kadem bastı! 72 gündür kayıp! 250 kilometrelik alanda 3 tarama

İstanbul'dan memleketi Balıkesir'e giden ve eğitimli köpeği ile yürüyüşe çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 72 gün geride kaldı. Berzeg'in daha önce de İstanbul ve Armutlu'daki evinin önünde 2 kez kısa süreli kaybolduğu öğrenildi. Berzeg'in, Gönen ve İstanbul'daki evlerinde savcılık kararıyla arama yapılıp bilgisayarları incelenirken, şüpheli olarak 20 kişinin de ifadesi alındı.