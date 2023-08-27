27 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Korhan Berzeg sırra kadem bastı! 72 gündür kayıp! 250 kilometrelik alanda 3 tarama

Korhan Berzeg sırra kadem bastı! 72 gündür kayıp! 250 kilometrelik alanda 3 tarama

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2023 14:05
İstanbul'dan memleketi Balıkesir'e giden ve eğitimli köpeği ile yürüyüşe çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 72 gün geride kaldı. Berzeg'in daha önce de İstanbul ve Armutlu'daki evinin önünde 2 kez kısa süreli kaybolduğu öğrenildi. Berzeg'in, Gönen ve İstanbul'daki evlerinde savcılık kararıyla arama yapılıp bilgisayarları incelenirken, şüpheli olarak 20 kişinin de ifadesi alındı.
1 milyon sterlinlik kaza! 9 lüks otomobil...
1 milyon sterlinlik kaza! 9 lüks otomobil...
Kadiköy’de ilginç kavga kamerada
Kadiköy'de ilginç kavga kamerada
Antalya’da husumetliler çatıştı, olay kamerada
Antalya'da husumetliler çatıştı, olay kamerada
Adım adım İstanbul’un ilk durağı Silivri…
Adım adım İstanbul’un ilk durağı Silivri…
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
İstanbul depreme hazırlanıyor
İstanbul depreme hazırlanıyor
Sırra kadem bastı! 72 gündür kayıp
Sırra kadem bastı! 72 gündür kayıp
Marketi soyan şüpheli, tüfekle kendini vurdu
Marketi soyan şüpheli, tüfekle kendini vurdu
Doğanın ve tarihin buluştuğu ilçe
Doğanın ve tarihin buluştuğu ilçe
Belgeselleri aratmadı! Vaşak, karaca, su samuru...
Belgeselleri aratmadı! Vaşak, karaca, su samuru...
Sabah şikayet etti öğleden sonra öldürdü
Sabah şikayet etti öğleden sonra öldürdü
Boş arsada sır ceset! Soruşturma başlatıldı
Boş arsada sır ceset! Soruşturma başlatıldı
Daha Fazla Video Göster