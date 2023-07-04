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Korhan Berzeg nerede? 18 gündür haber alınamıyor! 35 yıllık komşusundan flaş sözler: Akıldışı

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Giriş: 04.07.2023 10:03
Balıkesir Gönen'de 17 Haziran günü yürüyüşe çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan ekonomi profesörü Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor. Berzeg'in Büyükada'da yaşayan komşuları da endişe ile beklerken, 35 yıllık kapı komşusu Stella Kent, "Bir kez Büyükada'da ormanda kaybolmuştu. Bu nedenle adada asla ormana gitmezdi. Yanındaki köpek de yabancıları yanına yaklaştırmazdı. Akıldışı bir kayboluş" dedi.
Korhan Berzeg nerede?
Korhan Berzeg nerede?
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