Korhan Berzeg nerede? 18 gündür haber alınamıyor! 35 yıllık komşusundan flaş sözler: Akıldışı

Balıkesir Gönen'de 17 Haziran günü yürüyüşe çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan ekonomi profesörü Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor. Berzeg'in Büyükada'da yaşayan komşuları da endişe ile beklerken, 35 yıllık kapı komşusu Stella Kent, "Bir kez Büyükada'da ormanda kaybolmuştu. Bu nedenle adada asla ormana gitmezdi. Yanındaki köpek de yabancıları yanına yaklaştırmazdı. Akıldışı bir kayboluş" dedi.