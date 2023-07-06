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Korhan Berzeg 20 gündür aranıyor

A Haber
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Giriş: 06.07.2023 10:45
Balıkesir'de kaybolan ünlü eknomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 20 gündür sürüyor. Balıkesir Gönen'deki arama çalışmaları çok yönlü olarak yapılıyor. Çalışmalara ilişkin detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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