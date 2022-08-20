20 Ağustos 2022, Cumartesi
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Koreli turisti dolandıran taksici polisten kaçamadı! "Ailevi problemlerim vardı, kafam dağınıktı" dedi
İstanbul'da bir taksici, aracına binen turistin taksimetreyi açması için yaptığı uyarıyı reddederek turistten 200 lira istedi. O anlar Koreli turistin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayına yansımıştı. O taksiciye polisler ceza kesti. Toplamda 2711 TL cezai işlem uygulanırken araç da trafikten 10 gün men edildi.