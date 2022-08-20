20 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Koreli turisti dolandıran taksici polisten kaçamadı! "Ailevi problemlerim vardı, kafam dağınıktı" dedi

Koreli turisti dolandıran taksici polisten kaçamadı! "Ailevi problemlerim vardı, kafam dağınıktı" dedi

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2022 17:20
Güncelleme:20.08.2022 17:20
İstanbul'da bir taksici, aracına binen turistin taksimetreyi açması için yaptığı uyarıyı reddederek turistten 200 lira istedi. O anlar Koreli turistin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayına yansımıştı. O taksiciye polisler ceza kesti. Toplamda 2711 TL cezai işlem uygulanırken araç da trafikten 10 gün men edildi.
Koreli turisti dolandırmıştı! Polisten kaçamadı
Koreli turisti dolandırmıştı! Polisten kaçamadı
Korkunç kaza nasıl oldu? Otobüs nasıl sürüklendi?
Korkunç kaza nasıl oldu? Otobüs nasıl sürüklendi?
Bitmeyen çile! Günlerce bekletiliyorlar
Bitmeyen çile! Günlerce bekletiliyorlar
Çıplak vaziyette saldırdı mahalleli isyan etti!
Çıplak vaziyette saldırdı mahalleli isyan etti!
Sivas’ta petrol rezervi mi var?
Sivas’ta petrol rezervi mi var?
Paylaşımları yürekleri yaktı
Paylaşımları yürekleri yaktı
Almanya’da skandal olay
Almanya'da skandal olay
BM Genel Sekreteri İstanbul’da
BM Genel Sekreteri İstanbul'da
Gaziantep’teki kaza ilgili adli soruşturma başlatıldı
Gaziantep'teki kaza ilgili adli soruşturma başlatıldı
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
Feci kazanının nedeni ne?
Feci kazanının nedeni ne?
Karnından, 10 kiloluk kanserli kitle çıkarıldı
Karnından, 10 kiloluk kanserli kitle çıkarıldı
Daha Fazla Video Göster