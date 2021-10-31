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Kore Gazisi Mehmet Güleryüz son yolculuğuna uğurlandı

İHA
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Giriş: 31.10.2021 18:20
Kanser hastalığı sebebiyle 92 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Mehmet Güleryüz son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde ikamet eden ve kanser hastalığı sebebiyle tedavi görmek amaçlı geldiği İstanbul'da vefat eden 92 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Güleryüz, Levent Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Gazi'nin Türk Bayrağı'na sarılı tabutu camii bahçesine getirildi. Düzenlenen cenaze törenine, Güleryüz'ün pek çok seveni ve ailesi katıldı. Cenazeye katılan Güleryüz'ün oğulları Mehmet, Ahmet ve Dursun Güleryüz taziyeleri kabul etti.

Kınan cenaze namazının ardından Gazi Mehmet Güleryüz'ün cenazesi Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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