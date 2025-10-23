23 Ekim 2025, Perşembe

Köprü girişindeki çatlaklar tehlike oluşturuyor

Köprü girişindeki çatlaklar tehlike oluşturuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2025 14:34
Karabük-Eskipazar kara yolunda bulunan Asit Köprüsü’nün giriş kısmında oluşan çatlaklar sürücüler için tehlike oluşturuyor. Ekipler, güvenlik önlemi alarak köprü girişine duba yerleştirdi. Trafik akışı kontrollü şekilde tek şeritten sağlanıyor. Sürücüler için tehlike oluşturan köprüdeki hasarın incelenmesi için Karayolları ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.
