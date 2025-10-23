Köprü girişindeki çatlaklar tehlike oluşturuyor

Karabük-Eskipazar kara yolunda bulunan Asit Köprüsü’nün giriş kısmında oluşan çatlaklar sürücüler için tehlike oluşturuyor. Ekipler, güvenlik önlemi alarak köprü girişine duba yerleştirdi. Trafik akışı kontrollü şekilde tek şeritten sağlanıyor. Sürücüler için tehlike oluşturan köprüdeki hasarın incelenmesi için Karayolları ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN