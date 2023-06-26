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Köprü geçişlerinde rekor

A Haber
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Giriş: 26.06.2023 16:10
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla bazı köprü ve otoyollarda geçiş rekoru kırıldı. A Haber ekipleri detayları aktardı.
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Köprü geçişlerinde rekor
Köprü geçişlerinde rekor
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