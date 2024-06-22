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Köprü alevler içinde kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 11:41
Kanada'nın Vancouver kentinde eski demiryolu köprüsü alevler içinde kaldı. Köprü dakikalar içerisinde kullanılamaz hale geldi. İşte o anlar...
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