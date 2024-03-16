Köpekten kaçarken yaralanan doktor tazminat kazandı! Köpeğin sahibine 315 bin lira ceza

Samsun'da bir doktor kendisine havlayan golden cinsi köpekten korkup düşerek ayağını kırdı. Doktorun şikayeti üzerine mahkeme, köpeğin sahibini 315 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Köpeğin sahibi tazminatı ödemediği için rakam yasal faizleriyle birlikte 677 bin liraya yükseldi.

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