12 Mart 2022, Cumartesi
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Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia Kallı, yaşam savaşını kaybetti
Isparta'da köpeklerden kaçmak isterken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Rabia Kallı?nın cenazesi, otopsinin ardından morgdan alındı. Rabia Kallı’nın babası Emin Kallı, ‘’Acımız büyük. Üniversite camiası olarak arkadaşlarımızın hepsi hazırdı. Ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlardı ama Rabia’mızın ömrü buraya kadarmış demek ki. İnşallah bundan sonra böyle hadiseler yaşanmaz’’ dedi. Rabia Kallı’nın cenazesi, defnedilmek üzere Muğla’nın Milas ilçesine gönderildi.