12 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia Kallı, yaşam savaşını kaybetti

Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia Kallı, yaşam savaşını kaybetti

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2022 10:45
Isparta'da köpeklerden kaçmak isterken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Rabia Kallı?nın cenazesi, otopsinin ardından morgdan alındı. Rabia Kallı’nın babası Emin Kallı, ‘’Acımız büyük. Üniversite camiası olarak arkadaşlarımızın hepsi hazırdı. Ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlardı ama Rabia’mızın ömrü buraya kadarmış demek ki. İnşallah bundan sonra böyle hadiseler yaşanmaz’’ dedi. Rabia Kallı’nın cenazesi, defnedilmek üzere Muğla’nın Milas ilçesine gönderildi.
Rabia Kallı, yaşam savaşını kaybetti
Rabia Kallı, yaşam savaşını kaybetti
Çiğdem Hakim, son yolculuğuna uğurlandı
Çiğdem Hakim, son yolculuğuna uğurlandı
Polen Emre ünlü voleybolcu ile nişanlandı!
Polen Emre ünlü voleybolcu ile nişanlandı!
11 yaşında 2 savaştan kaçtı!
11 yaşında 2 savaştan kaçtı!
Yasak dinlemediler sipariş yetiştirdiler!
Yasak dinlemediler sipariş yetiştirdiler!
Vali Ali Yerlikaya’dan İstanbullulara uyarı: Hafta sonuna dikkat!
Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara uyarı: Hafta sonuna dikkat!
İETT yokuşu çıkamayınca altına halı serdiler
İETT yokuşu çıkamayınca altına halı serdiler
Unkapanı Köprüsü bağlantıları ayrıldı
Unkapanı Köprüsü bağlantıları ayrıldı
Yol açmaya giden ekipler mahsur kaldı
Yol açmaya giden ekipler mahsur kaldı
Sedef Kabaş tahliye edildi
Sedef Kabaş tahliye edildi
Yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti
Yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti
Tokat-Sivas kara yolunda kar engeli!
Tokat-Sivas kara yolunda kar engeli!
Daha Fazla Video Göster