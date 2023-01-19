Köpekten kaçarken otomobil çarptı! Bisikletli çocuğa köpek saldırdı

İzmir'de bisikletiyle evine giden 10 yaşındaki çocuğa başıboş köpek saldırdı. Korkan çocuk kaçmak için bisikletini yola çevirdiği sırada otomobil çarptı. Neyse ki korkulan olmadı. Küçük çocuğun sağlık durumu iyi.

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