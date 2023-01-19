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Köpekten kaçarken otomobil çarptı! Bisikletli çocuğa köpek saldırdı

A Haber
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Giriş: 19.01.2023 08:59
İzmir'de bisikletiyle evine giden 10 yaşındaki çocuğa başıboş köpek saldırdı. Korkan çocuk kaçmak için bisikletini yola çevirdiği sırada otomobil çarptı. Neyse ki korkulan olmadı. Küçük çocuğun sağlık durumu iyi.
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