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Köpeklerin saldırısını tekmeyle püskürttü! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 10.12.2020 15:42
Güncelleme:10.12.2020 15:49
Antalya’da bir vatandaş 3 sokak köpeğinin saldırısını tekmeyle püskürttü. Yere düşmesine rağmen köpekleri uzaklaştırmayı başaran vatandaş ısırılmaktan kurtulamadı. O anlar saniye saniye böyle kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3137 Sokak üzerinde meydana geldi. Kaldırımdan evine doğru yürüyen gence bir anda 3 sokak köpeği saldırmaya başladı. Koşarak bir marketin önüne gelen vatandaş eliyle köpekleri uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Panikle düştüğü yerde köpekleri ayaklarıyla uzaklaştıran vatandaş ısırılmaktan kurtulamadı.

Dizinde ısırık izini fark eden vatandaş hastaneye giderek kuduz aşısı yaptırdı. Köpeklerin saldırı anı ve vatandaşın tekmeleriyle kurtulma ani bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Köpeklerin saldırısına tekme
Köpeklerin saldırısına tekme
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