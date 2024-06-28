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Köpeklerin saldırısına uğrayan küçük Tunahan’ın yaşam savaşı! 10 yaşında 15 ameliyat oldu

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 28.06.2024 16:31
Minik Tunahan, geçen yıl aralık ayında okula giderken çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmıştı. Aylar süren yaşam mücadelesinden sonra yeniden ayağa kalkan Tunahan'ın başına yaklaşık 12 saat süren operasyonla deri nakli yapıldı.
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