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Köpeklerin saldırdığı Tunahan'ın sağlığı nasıl?

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Giriş: 10.12.2023 15:10
Ankara Keçiören'de okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Vücudunun birçok yeri parçalanan küçük çocuğun acılı babası A Haber'e konuştu. Evladının sağlık durumunu gözyaşlarıyla anlatan baba Halil Yılmaz, başıboş köpek sorununa bir çözüm bulunması için çağrıda bulundu.
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