Köpeklerin saldırdığı Tunahan’ın sağlığı nasıl?

Ankara Keçiören'de okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Vücudunun birçok yeri parçalanan küçük çocuğun acılı babası A Haber'e konuştu. Evladının sağlık durumunu gözyaşlarıyla anlatan baba Halil Yılmaz, başıboş köpek sorununa bir çözüm bulunması için çağrıda bulundu.