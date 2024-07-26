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Köpeklerin saldırdığı Tunahan’ın acılı babası Halil Yılmaz, Başkan Erdoğan’a teşekkür etti

Köpeklerin saldırdığı Tunahan’ın acılı babası Halil Yılmaz, Başkan Erdoğan’a teşekkür etti

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 26.07.2024 09:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocukların ailelerine sahip çıkmış ve sokakların güvenli hale getirileceğini söylemişti. Sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, Başkan Erdoğan'ın bu ifadelerinden dolayı gurur duyduğunu söyledi ve kendisine teşekkür etti.
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