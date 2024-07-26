26 Temmuz 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Köpeklerin saldırdığı Tunahan’ın acılı babası Halil Yılmaz, Başkan Erdoğan’a teşekkür etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocukların ailelerine sahip çıkmış ve sokakların güvenli hale getirileceğini söylemişti. Sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, Başkan Erdoğan'ın bu ifadelerinden dolayı gurur duyduğunu söyledi ve kendisine teşekkür etti.