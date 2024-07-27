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Köpekler kolunu parçaladı! Yaşlı kadın artık korkudan dışarı çıkamıyor

Köpekler kolunu parçaladı! Yaşlı kadın artık korkudan dışarı çıkamıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 10:15
Trabzon'da 4 yıl önce yolda yürürken, biri Pitbull ikisi Alman kurdu 3 köpeğin saldırısına uğrayan parçalanan sol kolu dirseğinden kesilen ve 10 kez ameliyat geçiren 61 yaşındaki Huriye Kaya, yaşadığı dehşeti anlattı.
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