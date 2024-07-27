Köpekler kolunu parçaladı! Yaşlı kadın artık korkudan dışarı çıkamıyor

Trabzon'da 4 yıl önce yolda yürürken, biri Pitbull ikisi Alman kurdu 3 köpeğin saldırısına uğrayan parçalanan sol kolu dirseğinden kesilen ve 10 kez ameliyat geçiren 61 yaşındaki Huriye Kaya, yaşadığı dehşeti anlattı.