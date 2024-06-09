09 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Köpekler birbirlerine saldırdı, vatandaşlar yoldan geçemedi

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.06.2024 15:51
Bolu'da araç geçişine kapalı olan caddede 7 sokak köpeği birbirlerine saldırdı. O sırada caddede bulunan vatandaşlar ise yoldan geçemeyip, köpeklerin dağılmasını bekledi.
Manavgat’ta orman yangını
Manavgat'ta orman yangını
Köpekler birbirlerine saldırdı, vatandaşlar yoldan geçemedi
Köpekler birbirlerine saldırdı, vatandaşlar yoldan geçemedi
Nesli tükenmekte! O ilimizde ortaya çıktı
Nesli tükenmekte! O ilimizde ortaya çıktı
Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar
Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar
Zehirli yılan çobana böyle saldırdı
Zehirli yılan çobana böyle saldırdı
Erdoğan’dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı
Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı
Tutuklu sanıklar keşifte cinayeti canlandıracak
Tutuklu sanıklar keşifte cinayeti canlandıracak
Küpesi kerpetenle kesilen aday sınava son anda girebildi
Küpesi kerpetenle kesilen aday sınava son anda girebildi
Tarlada yandılar
Tarlada yandılar
Şehre Yakın ekibi Ankara Kızılcahamam’da!
Şehre Yakın ekibi Ankara Kızılcahamam’da!
Ankara’da sınava geç kalan öğrenciler kamerada
Ankara'da sınava geç kalan öğrenciler kamerada
Motosikletlinin kaldırımdaki kadına çarptığı
Motosikletlinin kaldırımdaki kadına çarptığı
Daha Fazla Video Göster