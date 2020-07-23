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Köpek tarafından kafatası bulunmuştu! Bölgede bir de kemik parçasına rastlandı

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Giriş: 23.07.2020 14:22
Güncelleme:23.07.2020 14:26
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tersanede işçilerin beslediği 'Betty' isimli köpeğin insan kafatası bulmasının ardından bölgede bir kemik parçası daha tespit edildi. Kafatası ve kemiğin kime ait olduğunun belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

Bodrum'un İçmeler mevkisindeki bir tersanede çalışanlar, 'Betty' isimli köpeğin insana ait kafatasını iş yerinin ön tarafına getirip bırakmasının ardından polis ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, incelemenin ardından kafatasını DNA testi için götürdü. Emniyet güçleri ve arama kurtarma ekipleri, cesedin diğer parçalarının da bulunması için çalışma başlattı. Pazartesi günü ise bölgede bir kemik daha bulundu. Ekipler, bu kemiğin, kafatası bulunan kişiye ait olma ihtimaline karşılık incelemeye aldı. Kafatasının kime ait olduğunu belirlemek için DNA testinin sonuçları beklenirken, bölgede yapılan incelemeler devam ediyor.

'KAVAL KEMİĞİNE BENZEYEN BİR KEMİK DAHA BULUNDU'

Kafatasını gece yarısından sonra köpeğin getirdiğini tespit ettiklerini söyleyen iş yeri sahibi Ali Efe, şöyle konuştu:

"Ayın 16'sında saat 08.30 sıralarında geldiğimizde köpeklerimizden biri olan Betty kafatasını getirip bu noktaya bırakmış. Biz de hemen üzerine sandalye kapatarak emniyet birimlerine haber verdik. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Pazartesi günü de bu bölgeye yakın bir yerde kaval kemiğine benzer bir kemik daha bulundu. O da incelemeye alındı şu anda sonucu bekliyoruz."

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