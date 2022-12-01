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Köpek ile sahibinin buluşma anı! Sahibine kavuşunca ne yapağını bilemedi

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Giriş: 01.12.2022 08:58
Yurtdışındaki bir tren istasyonunda bir köpek uzun bir aranın ardından sahibine kavuştu. Sevinçten ne yapacağını bilemeyen köpeğin videosu izlenme rekorları kırdı.
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Köpek ile sahibinin buluşma anı!
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