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Köpek ile kedinin dostluğu görenleri hayretler içerisinde bırakıyor

Köpek ile kedinin dostluğu görenleri hayretler içerisinde bırakıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 13:56
Elazığ'da köpek ile kedinin dostluğu, görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.
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