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Köpek beyaz örtüde kayboldu

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Giriş: 21.02.2021 15:41
Güncelleme:21.02.2021 16:50
Son dakika haberi... Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ardahan'da üzeri karla kaplanan köpek kameraya yansıdı. Köpek bir süre sonra kalkarak üzerindeki beyaz örtüyü silkeledi.

Son dakika haberi... Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ardahan'da üzeri karla kaplanan köpek kameraya yansıdı. Köpek bir süre sonra kalkarak üzerindeki beyaz örtüyü silkeledi.

Köpek beyaz örtüde kayboldu KÖPEK BEYAZ ÖRTÜDE KAYBOLDU
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Beyaz örtüde kayboldu
Beyaz örtüde kayboldu
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