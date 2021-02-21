- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Köpek beyaz örtüde kayboldu
Son dakika haberi... Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ardahan'da üzeri karla kaplanan köpek kameraya yansıdı. Köpek bir süre sonra kalkarak üzerindeki beyaz örtüyü silkeledi.
Son dakika haberi... Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ardahan'da üzeri karla kaplanan köpek kameraya yansıdı. Köpek bir süre sonra kalkarak üzerindeki beyaz örtüyü silkeledi.