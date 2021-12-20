20 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Köpek balıkları Kovid-19'a çare olabilir mi? Antikorları kullanılabilir mi? Omicron varyantıyla ilgili dikkat çeken çalışma

Köpek balıkları Kovid-19'a çare olabilir mi? Antikorları kullanılabilir mi? Omicron varyantıyla ilgili dikkat çeken çalışma

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.12.2021 11:02
ABD'li bilim insanları Omicron varyantıyla ilgili yeni bir çalışmaya imza attı. Buna göre köpek balıklarında bulunan proteinler, virüse karşı çok etkili bir antikor üretiyor. Bu da koronavirüsün en güçlü varyantlarından biri olan Omicron varyantına karşı koruma sağlıyor.
Kovid-19a çare olabilir mi? KOVİD-19'A ÇARE OLABİLİR Mİ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kaynar su çukuruna düştü!
Kaynar su çukuruna düştü!
Palandöken’de yarı çıplak leğenle böyle kaydı
Palandöken’de yarı çıplak leğenle böyle kaydı
Kanatsız melek! Dünyaya örnek oldu
Kanatsız melek! Dünyaya örnek oldu
Gizemli cinayette isyan ettiren karar!
Gizemli cinayette isyan ettiren karar!
Kütahyalıların kayak keyfi
Kütahyalıların kayak keyfi
Yakaladığı vahşi hayvanları pişirip yedi!
Yakaladığı vahşi hayvanları pişirip yedi!
Kovid-19’a çare olabilir mi?
Kovid-19'a çare olabilir mi?
Esnafa hırsızlık şoku... Bu kadarı da pes dedirtti
Esnafa hırsızlık şoku... Bu kadarı da pes dedirtti
Sahte bürokrattan 2 milyon liralık vurgun
Sahte bürokrattan 2 milyon liralık vurgun
Karısını uyurken tüfekle vurarak öldürdü
Karısını uyurken tüfekle vurarak öldürdü
Bakırköy’de otomobil yön tabelası direğine asılı kaldı
Bakırköy’de otomobil yön tabelası direğine asılı kaldı
İzzet Altınmeşe’nın oğlu vefat etti
İzzet Altınmeşe'nın oğlu vefat etti
Daha Fazla Video Göster