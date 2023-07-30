30 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Köpeğiyle markete girmek isteyen hamile kadına saldırı: Bebeğini kaybetti

Köpeğiyle markete girmek isteyen hamile kadına saldırı: Bebeğini kaybetti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2023 16:05
1 aylık hamile olan Cansel Dursun, 6 yaşındaki çocuğu ve köpeği ile markete girerken, iddiaya göre köpeğe tepki gösteren tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı.
600 milyon tl’lik altınla kaçtı
600 milyon tl'lik altınla kaçtı
Hamile kadına saldırı: Bebeğini kaybetti
Hamile kadına saldırı: Bebeğini kaybetti
Cihanı aydınlatan nur
Cihanı aydınlatan nur
İstanbul barajlarında kuraklık alarmı
İstanbul barajlarında kuraklık alarmı
İstanbul’da sokak ortasında silahlar patladı
İstanbul'da sokak ortasında silahlar patladı
Aşırı sıcaklar psikolojiyi mi bozuyor?
Aşırı sıcaklar psikolojiyi mi bozuyor?
İzmir’de orman yangını
İzmir'de orman yangını
Eyyam-ı Bahur geliyor
Eyyam-ı Bahur geliyor
Esenyurt’ta vahşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Esenyurt’ta vahşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Yakalanan zanlı adliyede
Yakalanan zanlı adliyede
Milli yüzücü Kübra Dere’nin hikayesi
Milli yüzücü Kübra Dere’nin hikayesi
20 bin TL maaşla çalışacak usta bulunamıyor
20 bin TL maaşla çalışacak usta bulunamıyor
Daha Fazla Video Göster